Napoli, corso Garibaldi zona porta Nolana: carabinieri arrestano 39enne Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma bianca

I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti sul corso Garibaldi altezza porta Nolana su segnalazione dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nelle attività “Strade sicure”.

I militari dell’Esercito avevano bloccato un uomo francese classe 1987 senza fissa dimora che con un’arma appositamente creata aveva danneggiato una conduttura dell’acqua di un condominio. All’arrivo dei militari – intervenuti su richiesta di alcuni passanti – il 39enne avrebbe inveito nei loro confronti per poi sputargli addosso.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma bianca.

Da alcuni testimoni sul posto è emerso che il 39enne avrebbe aggredito anche una donna ma di questa nessuna traccia. L’area evento dei fatti è parzialmente videosorvegliata e anche dalle analisi delle immagini l’aggressione non si ricava.

L’arma – una lastra in alluminio lunga 40 centimetri con tanto di manico in tessuto – è stata sequestrata.