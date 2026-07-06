La Campania si mobilita contro il Ddl caccia: fermiamoli Domani martedì 7 luglio mobiltazione a Napoli

"Martedì 7 luglio, alle ore 11.00, saremo a Napoli, in Piazza Dante, contro il Ddl caccia". Legambiente Campania, Lipu Campania e Wwf Campania chiamano associazioni, comitati, realtà territoriali, ambientaliste, animaliste, sociali e culturali a mobilitarsi per dire NO a una riforma sbagliata e pericolosa, che rappresenta un grave attacco alla fauna selvatica, alla biodiversità, alla sicurezza delle persone e alla tutela dell’ambiente e degli animali.

La natura non è un bersaglio. La fauna selvatica è patrimonio di tutte e tutti. La Campania si oppone.

"Per aderire all’appello, manda una mail a legambiente@legambiente.campania.it indicando nome della realtà/associazione, referente e contatto. Partecipiamo e facciamo girare il messaggio. #IoMiOppongo. Vi aspettiamo domani!"