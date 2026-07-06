Tirocini, Nappi: "Governo attento ai disoccupati di Napoli ma attenzione" "Ora tocca alle amministrazioni locali"

"Comprendo e condivido la preoccupazione del Cardinale Battaglia, perché non si può essere superficiali quando si tratta di persone in stato indigente e di povertà ma vorrei, al tempo stesso, fare chiarezza sulla misura ideata dal Governo nazionale, grazie all’impegno del sottosegretario Claudio Durigon.

Una misura che nasce proprio dalla volontà di inserire al lavoro i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata di Napoli, e intervenire efficacemente su un tema che è fondamentale per la nostra città e per centinaia di famiglie. Purtroppo, la sospensione dei tirocini si è resa necessaria a causa di una serie di irregolarità significative e gravi emerse durante la gestione operata dagli enti territoriali che hanno imposto tecnicamente agli organismi amministrativi di sospendere le attività per garantire la legalità ed evitare un danno prima di tutto ai cittadini onesti e in buona fede che credono in questo progetto.

Adesso tocca alle amministrazioni locali - che sono chiamate ad agire con la massima solerzia, attenzione e rapidità - sistemare tutto ciò che evidentemente ha bloccato la corretta e trasparente prosecuzione dell’iter, e consentire al progetto di ripartire. So bene quanto questa della disoccupazione e di questo tipo di progetti sia una ferita aperta per la nostra terra, io stesso sono stato cinque anni sotto scorta per essermi opposto a sussidi senza senso.

Queste persone meritano prima di tutto dignità, che è quella che il progetto del Governo ha mirato, dal primo momento, a garantire loro. Non a caso il sottosegretario Durigon ha scelto di seguire il percorso passo passo, con tanti incontri anche qui a Napoli. Ed è quello che sta facendo anche in questo momento con il prezioso ausilio del Prefetto di Napoli".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.