Non si fermano all'alt degli agenti: arrestati dalla polizia Manette per un 22enne e un 20enne

La polizia ha arrestato un 22enne e un 20enne, quest’ultimo con precedenti, resisi protagonisti di una fuga pericolosa.

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania, durante un posto di controllo effettuato in piazza Garibaldi nell’ambito del “Piano Stazioni Sicure”, hanno notato un’autovettura con a bordo i due che, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale il veicolo ha percorso ad alta velocità diverse strade cittadine, urtando alcune autovetture in transito e mettendo ripetutamente a rischio l’incolumità dei numerosi pedoni presenti lungo il percorso, finché i prevenuti non sono stati raggiunti dagli operatori in vico VII Duchesca e bloccati.