Napoli: "Campagna amica per la salute" all'ospedale Santobono-Pausilipon Il mercato degli agricoltori e del cibo locale negli ospedali

L'Aorn Santobono Pausilipon di Napoli è tra le protagoniste del progetto "Campagna Amica per la Salute", promosso da Coldiretti e dalla fondazione Campagna amica in collaborazione con Aletheia, che porta il mercato contadino all’interno delle strutture ospedaliere italiane.



L’appuntamento è in programma venerdì 10 luglio 2026, dalle 9:00 alle 14:00. L’iniziativa si inserisce in un percorso già sperimentato con successo in altre grandi strutture sanitarie italiane, dal Policlinico Gemelli di Roma al Policlinico Federico II di Napoli (che rinnova l'appuntamento), e nasce dall’idea che il cibo di qualità, fresco, locale e di stagione, possa diventare uno strumento concreto di prevenzione, accanto alla cura offerta dai professionisti sanitari.



Al taglio del nastro, previsto per le ore 9:00, presso l'ospedale Santobono, in via Ottavio Caiazzo al Vomero, saranno presenti l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca, il direttore regionale di Coldiretti, Salvatore Loffreda, la presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga, la referente scientifica di Coldiretti Campania Francesca Marino, il direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon IRCCS, Rodolfo Conenna.



Per un’intera mattinata, pazienti, familiari, personale medico e infermieristico e cittadini potranno trovare, a pochi passi dai reparti, i banchi degli agricoltori locali con frutta, verdura, formaggi, olio e altri prodotti a filiera corta, in linea con i principi della Dieta Mediterranea. Al mercato parteciperanno aziende provenienti da tutto il comprensorio campano, che porteranno con sé l’autenticità e la genuinità della tradizione agricola del territorio.



L’obiettivo è duplice: offrire un accesso più semplice a cibo sano e genuino a chi frequenta l’ospedale, e sensibilizzare sul ruolo dell’alimentazione corretta nel contrastare l’insorgenza delle patologie croniche. Alla giornata prenderanno parte la dott.ssa Claudia Mandato, direttrice della UOC Malattie Croniche, Epatologia e Nutrizione, il dott. Luigi Martemucci, direttore dell’UOC Pediatria Generale e Dermo-Immuno-Reumatologia, il dott. Giovanni Di Nardo, direttore dell’UOC Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica, e il dott. Carlo Barbati, responsabile dell’UOSID di Neuropsichiatria Infantile, che metteranno a disposizione le proprie competenze per fornire consigli utili su una corretta educazione alimentare.



L’evento all’ospedale Santobono Pausilipon assume un’importanza fondamentale in quanto pensato per trasmettere, fin dalla tenera età, il valore di un’alimentazione corretta ed equilibrata.

Il progetto si propone di diffondere tra i cittadini il messaggio che il consumo di prodotti locali e di stagione contribuisce a ridurre l’incidenza delle patologie non trasmissibili. L’obiettivo è attivare in maniera stabile la presenza di mercati agricoli dedicati a pazienti, personale sanitario e cittadinanza, sul modello già avviato in altre grandi strutture sanitarie del Paese, e promuovere uno stile di vita sano attraverso i principi della stagionalità e della filiera corta.

