Furto della "mitria" dalla statua di San Gennaro, Nappi: "Gesto inquietante" L'appello a fare piena luce

"Un sentito ringraziamento ai militari dell’Esercito e ai carabinieri, che, intervenuti prontamente, hanno arrestato un 43enne extracomunitario, responsabile del furto della “mitria” dalla statua di San Gennaro.

Ci troviamo davanti a un gesto gravissimo, che colpisce l’intera comunità napoletana. Confidiamo nel lavoro degli investigatori perché sia fatta piena luce su un’azione dietro la quale potrebbe nascondersi - in una stagione così “inquieta” come questa - anche un movente di natura religiosa e di odio verso la cristianità, i suoi simboli e i suoi valori».

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.