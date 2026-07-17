Ondate di calore: in Campania dureranno fino a lunedì Ancora temperature sopra la media

Non si placa l'ondata di caldo soffocante che sta colpendo la Campania. Il Centro funzionale della Protezione Civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità per rischio meteo legato alle temperature elevate fino alle ore 20:00 di lunedì 20 luglio.

Le previsioni indicano che le temperature supereranno i valori medi stagionali di ben 4-6°C. A peggiorare la percezione del caldo sarà l'alto tasso di umidità, unito alla quasi totale assenza di ventilazione. Nello specifico, l'umidità supererà il 60-70% durante il giorno, per poi impennarsi fino all'80% nelle ore notturne, impedendo al clima di rinfrescarsi e rendendo difficile il riposo.

Le raccomandazioni per i cittadini La Protezione Civile invita alla massima prudenza e raccomanda di seguire precise norme di comportamento per limitare i rischi legati ai colpi di calore:

Evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata.

Non esporsi al sole e sospendere le attività fisiche o i lavori all'aperto.

Limitare gli spostamenti in auto allo stretto necessario.

L'appello alla cautela è rivolto in particolar modo alle fasce di popolazione più vulnerabili: anziani, bambini, soggetti cardiopatici e tutte le persone clinicamente a rischio, per cui l'effetto combinato di afa e temperature record può risultare particolarmente pericoloso.