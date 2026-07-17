Trovato in possesso di una pistola, munizioni e droga: denunciato Nei guai un 19enne napoletano

La polizia ha effettuato controlli nel centro storico a Napoli e in zona Bagnoli. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato San Carlo-Arena hanno denunciato un 19enne per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, i poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazzetta Sedil Capuano, hanno notato uno scooter con due uomini a bordo e li hanno sottoposti a controllo.

Durante tali fasi, il passeggero, alla vista degli operatori, si è disfatto di un’arma e si è dato alla fuga. L’arma, una pistola marca Browing calibro 7,65 con 8 cartucce, è stata immediatamente recuperata dagli agenti, mentre il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il conducente, invece, un 19enne, è stato denunciato.

Ancora, gli agenti del commissariato Bagnoli, hanno controllato uno stabile, dove hanno rinvenuto e sequestrato 49 cartucce calibro 45 hp e circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.