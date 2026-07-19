Vomero, Capodanno: "Invece di prolungare l'apertura dei parchi ne chiudono uno" Si tratta del Kobe Park in via Dell'Erba nel quartiere Arenella

"Invece di prolungare almeno fino alle 21:00, come chiediamo da giorni, l'apertura dei pochi parchi fruibili nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove vivono circa 120mila napoletani, in un area con uno dei più bassi indici di verde pubblico per abitante in Europa, in questi giorni ne è stato chiuso un altro che si aggiunge al parco Camaldoli, al centro, nei giorni scorsi, di una manifestazione dei residenti che ne chiedono l'apertura totale. Si tratta del Kope Park, uno spazio di aggregazione e sport posto in via Francesco Dell'Erba nel quartiere Arenella, a pochi passi dalla stazione della metropolitana Montedonzelli ".

A intervenire, ancora una volta, sulla pessima gestione del verde pubblico a Napoli, segnatamente sulla collina vomerese, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Da quanto si apprende - puntualizza Capodanno - la chiusura, avvenuta già alcuni giorni fa, è stata determinata dal crollo della struttura metallica di uno dei canestri del campo di basket. Ignote, al momento, le cause del crollo che ha però determinato, per ragioni di sicurezza, l'inaccessibilità al parco.

Ci auguriamo che, appurate le cause della caduta e con il ripristino in tempi rapidi, il parco possa riaprire al più presto, restituendo un'area a verde ai residenti della zona, anche come spazio di aggregazione e di socializzazione, particolarmente importante in questo periodo di caldo canicolare.

Con l'occasione - sottolinea Capodanno - per combattere le ondate di calore che stanno mettendo a dura prova la città, si ribadisce la necessità di prorogare per tutta l'estate l’apertura dei parchi pubblici almeno fino alle ore 21:00.

La richiesta nasce da un’esigenza concreta e urgente: offrire ai cittadini spazi verdi fruibili nelle ore serali, quando il caldo diminuisce e diventa finalmente possibile frequentare i parchi in sicurezza. Una misura semplice, ma capace di incidere davvero sulla qualità della vita di famiglie, anziani, bambini e residenti.

Tra i luoghi indicati dal Comitato come punto di partenza per questa sperimentazione c’è il parco Mascagna, nel quartiere Arenella: uno dei principali spazi verdi della zona, molto frequentato e prezioso per il tessuto sociale del quartiere. Proprio Parco Mascagna potrebbe diventare il simbolo di una scelta di buon senso, civiltà e attenzione alla salute pubblica. Il Comitato sottolinea inoltre che l’estensione dell’orario di apertura non rappresenta solo una risposta all’emergenza caldo, ma anche un modo per rafforzare la funzione sociale dei parchi pubblici, favorendo la socialità, il benessere e la presenza nei quartieri".

Al riguardo Capodanno rivolge l'ennesimo appello all’amministrazione comunale, segnatamente al sindaco Manfredi e all'assessore al verde Santagada, affinché si proceda senza indugi a dare risposte alla cittadinanza, con una misura concreta, sostenibile e a costo contenuto, sia aprendo i parchi al momento chiusi sia prolungandone l'orario di fruizione.