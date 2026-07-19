Loreto Mare, risolto il guasto all'impianto di climatizzazione Emergenza rientrata: pazienti trasferiti in stanze climatizzate

Si è conclusa positivamente la vicenda legata al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione centralizzata presso l'ospedale Loreto Mare di Napoli. Nei giorni scorsi, il presidio ospedaliero aveva dovuto far fronte a un guasto tecnico che, in concomitanza con l'ondata di calore da "bollino rosso" che ha interessato la città, aveva sollevato legittime preoccupazioni. Il caso era stato portato all'attenzione pubblica da Giuseppe Alviti, Segretario Generale della Federazione Nazionale Lavoratori Italia (FNL).

La risposta dell'azienda sanitaria

A seguito della segnalazione, la Direzione Sanitaria, guidata dal dottor Giuseppe Vitiello, è intervenuta tempestivamente per mitigare i disagi. Per garantire la tutela della salute dei pazienti durante i lavori di manutenzione, l'amministrazione ha disposto il trasferimento dei degenti in stanze dotate di condizionatori autonomi, sistemi che hanno assicurato una capacità di raffrescamento efficiente e costante.

Situazione risolta

Grazie alla riorganizzazione logistica messa in campo dall'Asl Napoli 1 Centro, l'emergenza è stata pienamente gestita, superando i disagi temporanei denunciati dal sindacato. L'ospedale conferma che la situazione è ora pienamente sotto controllo e che le condizioni climatiche all'interno della struttura sono tornate adeguate agli standard richiesti per l'assistenza sanitaria, garantendo così la serenità necessaria a pazienti e personale medico.