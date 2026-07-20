Napoli, Day 4 di Dimaro: tre azzurri recuperati in gruppo! Doppia sessione di allenamento per il Napoli nella giornata di oggi

È iniziato il quarto giorno di Dimaro che prevede una doppia sessione di allenamento presso la SKI.IT Arena. Gli azzurri, sotto le direttive di mister Massimiliano Allegri, hanno concluso la seduta mattutina sotto gli occhi dei tifosi del Napoli che aumentano giorno dopo giorno. Nel pomeriggio si terrà un'altra sessione di allenamento.

Questa sera è previsto un incontro con quattro calciatori dedicato proprio ai presenti. Alle 21:00 in Piazza Madonna della Pace, infatti, parleranno Alisson, Beukema, Politano e Vergara.

Allenamento Napoli: tre azzurri tornati in gruppo

Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro con gli azzurri che si sono allenati alla SKI.IT Arena. Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti: il primo ha effettuato lavoro in palestra e successivamente una serie di esercizi di possesso in campo finalizzati alle conclusioni; il secondo gruppo ha svolto un lavoro tattico.

Politano, Rafa Marin e Vergara si sono allenati in gruppo. Nella seduta di ieri Politano e Vergara non si erano allenati rispettivamente per una contusione all'anca destra e per sintomi simil-influenzali, mentre Rafa Marin aveva accusato un lieve affaticamento muscolare.