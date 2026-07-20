Brutte notizie per Allegri, Buongiorno si opera: i dettagli del consulto medico Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico: le ultime

Il Napoli dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per larga parte della prossima stagione. Il club aveva già reso noto tramite comunicato che il calciatore non avrebbe preso parte al ritiro prestagionale e che si sarebbe sottoposto ad un ulteriore consulto medico specialistico. L'esito è stato pubblicato e diffuso dalla SSC Napoli tramite comunicato sul sito ufficiale.

Allegri dovrà quindi rinunciare ad Alessandro Buongiorno che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. «In bocca al lupo, Ale», questo il messaggio del club azzurro.

UFFICIALE - Buongiorno si dovrà operare

Di seguito il comunicato rilasciato dalla SSC Napoli:

Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni.