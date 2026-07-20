Città della Scienza ospita tre professionisti del Science Centre di Malta Città della Scienza promuove la cooperazione internazionale e lo scambio di competenze

Ha preso il via oggi, lunedì 20 luglio, presso Città della Scienza a Napoli, il programma di formazione internazionale "Enhancing STEAM Engagement Training Programme for Museum Education Professionals". L'iniziativa ospita una delegazione composta da tre professionisti di Esplora – l'Interactive Science Centre di Malta, e si protrarrà fino al 24 luglio nell'ambito del programma europeo Erasmus+, dedicato alla mobilità del personale e allo scambio di competenze tra istituzioni.

Il percorso formativo è specificamente incentrato sullo scambio di esperienze e buone pratiche nel campo dell’educazione museale e della divulgazione scientifica. L’obiettivo centrale è il rafforzamento delle competenze dei professionisti impegnati nelle attività STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), promuovendo al contempo lo sviluppo di metodologie innovative capaci di coniugare rigore scientifico, creatività e coinvolgimento attivo del pubblico.

Città della Scienza e la cooperazione internazionale

La giornata inaugurale si è aperta con la sessione di benvenuto, durante la quale i partecipanti sono stati accolti dalla Vicepresidente di Città della Scienza Antigone Marino, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale e dello scambio di competenze tra science centre europei per promuovere una cultura scientifica sempre più inclusiva e partecipata.

Nel corso della mattinata, lo staff della Fondazione ha illustrato la struttura di Città della Scienza, presentandone i principali settori operativi, l'assetto organizzativo e le linee strategiche di intervento.

Il fitto programma della settimana consentirà ai professionisti di Esplora di conoscere da vicino il modello di gestione della Fondazione attraverso dinamiche di job shadowing e affiancamento sul campo. Il percorso formativo prevede sessioni dedicate ai programmi educativi, alla gestione e sviluppo delle aree espositive - con focus sul Science Centre, Corporea e il Planetario - alle strategie di comunicazione scientifica, al public engagement e ai progetti di cooperazione internazionale, offrendo un’importante occasione di confronto speculare tra le metodologie delle due istituzioni.

Nuove sinergie a Città della Scienza

La settimana di lavori si concluderà venerdì con una sessione finale di confronto. Durante l'incontro verranno condivisi i risultati dell’esperienza, raccolti i feedback dei partecipanti e strutturate le basi per future opportunità di collaborazione e coprogettazione a lungo termine.

Con questa nuova sinergia, Città della Scienza consolida ulteriormente il proprio ruolo di laboratorio internazionale di innovazione nella comunicazione scientifica, confermandosi punto di riferimento strategico nella costruzione di reti europee dedicate alla formazione e alla cittadinanza scientifica.