Vela, ufficializzato il calendario dell'America's Cup a Napoli

Il Golfo di Napoli si prepara a trasformarsi nella capitale mondiale della vela. Il direttore di regata Iain Murray ha reso noto il calendario ufficiale della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e del 38° Match dell'America's Cup, segnando le date che da maggio a luglio 2027 vedranno i migliori equipaggi del pianeta contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo.
Maggio 2027: Un avvio storico con le regate di flotta
Il sipario si alzerà sabato 22 maggio 2027 con la prima fase del programma, pronta a regalare un momento senza precedenti nei 175 anni di storia della competizione.
22 e 23 Maggio: Per la prima volta in assoluto, i maestosi monoscafi AC75 gareggeranno insieme contemporaneamente sullo stesso campo di regata in un formato di regata di flotta (Fleet Races).
26 - 28 Maggio: Al via il primo Round Robin con le sfide uno-contro-uno: 21 regate distribuite in tre giorni d'intensa gara.
29 - 31 Maggio: Subito dopo senza soste, scatta il secondo Round Robin, con ulteriori 21 regate a eliminazione diretta.
Nota di gara: Il defender Emirates Team New Zealand parteciperà alle prove di flotta e si unirà ai match race fino al termine del terzo Round Robin, ma i suoi risultati non influiranno sulla classifica ufficiale dei challenger.
Giugno 2027: Dai Round Robin al Repêchage
Dopo una settimana di meritato riposo per i team, la competizione entrerà nel vivo per determinare la griglia dei semifinalisti:
9 - 11 Giugno: Terzo Round Robin (21 regate). Al termine di questa fase, i primi tre sfidanti in classifica staccheranno direttamente il pass per le semifinali.
12 - 13 Giugno (Il Repêchage): Gli ultimi tre equipaggi rimasti si scontreranno in un girone di ripescaggio a eliminazione diretta per conquistare il quarto e ultimo posto disponibile in semifinale.
16 - 20 Giugno (Riserva il 21): Le Semifinali. Si gareggia sulla distanza di 13 regate: il primo team a conquistare 7 vittorie accederà alla finale.
Luglio 2027: L'atto finale e la caccia all'America's Cup
La resa dei conti per incoronare lo sfidante ufficiale e, successivamente, il vincitore della Brocca d'Argento avverrà tra la fine di giugno e metà luglio:
Finale Louis Vuitton Cup (26 giugno – 4 luglio): I due migliori challenger si affronteranno al meglio delle 13 regate (vince chi arriva prima a 7 successi) per conquistare il diritto di sfidare i campioni in carica.
38ª America's Cup Match (10 – 19 luglio): Lo sfidante emerso dalla Louis Vuitton Cup incrocerà le eie contro Emirates Team New Zealand. La serie finale assegnerà il titolo al primo equipaggio che totalizzerà 7 vittorie.