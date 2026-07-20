Precari della ricerca al Pascale, sit-in della Fp Cgil: "E' corsa contro tempo" Morlando: "Inaccettabile che le istituzioni restino sorde"

«È una corsa contro il tempo». È il grido d'allarme lanciato dalla Fp Cgil Campania davanti all'Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli, dove il sindacato ha organizzato un sit-in per denunciare la situazione di precarietà che coinvolge quasi cento persone tra ricercatori e borsisti impegnati in progetti di ricerca oncologica.

Secondo quanto riferito dalla Fp Cgil, sono 44 i lavoratori precari impiegati nell'ambito di progetti finanziati con fondi PNRR e PNC, tra Ricercatori Sanitari e Collaboratori Professionali di Ricerca Sanitaria. Per molti di loro, però, il futuro è legato a contratti in scadenza nei prossimi mesi.

Sei contratti termineranno già ad agosto, mentre altri arriveranno a scadenza tra settembre, novembre e dicembre. Il momento più delicato è previsto per febbraio 2027, quando termineranno 24 contratti. Le restanti otto posizioni, invece, si esauriranno entro il 2030.

A questi lavoratori si aggiungono almeno 50 borsisti, alcuni dei quali impegnati da anni in attività di ricerca e in progetti oncologici senza poter contare su un riconoscimento contrattuale stabile.

«È una corsa contro il tempo quella che stiamo facendo per questi lavoratori che hanno deciso di dedicare la propria vita professionale alla ricerca contro il cancro», ha spiegato Antimo Morlando, segretario regionale della Sanità Pubblica della Fp Cgil. «È inaccettabile che le istituzioni restino sorde a questo grido d'aiuto».

Il sindacato chiede un intervento urgente della Regione Campania e del Ministero della Salute per garantire la proroga dei contratti in scadenza e avviare un percorso di stabilizzazione per il personale impegnato nella ricerca.

«La ricerca scientifica e sanitaria è fondamentale per il nostro Paese e la classe politica non può usarla solo come spot», ha concluso Morlando.

La Fp Cgil annuncia che continuerà a sollecitare nei prossimi giorni un confronto con le istituzioni regionali e nazionali per individuare soluzioni che consentano di non disperdere le professionalità e le competenze maturate negli anni all'interno della Fondazione Pascale.