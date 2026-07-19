SSC Napoli, terzo giorno di Dimaro: due assenti ed un infortunio per un azzurro Infortunio per un azzurro nel corso della seduta mattutina di allenamento del Napoli

Il Napoli si è allenato questa mattina presso la Ski.It Arena di Dimaro in Trentino per dare avvio alla terza giornata di ritiro. Massimiliano Allegri sta portando avanti le sessioni di allenamento, conoscendo i profili che compongono la rosa e prediligendo il lavoro sul possesso rispetto a quello a secco.

Tanto campo e pallone, piuttosto che corsa per gli azzurri: una scelta tecnica in antitesi rispetto a chi lo ha preceduto. Nella seduta mattutina di oggi erano assenti due calciatori azzurri: Matteo Politano e Antonio Vergara.

Infortunio in casa Napoli a Dimaro: stop per un azzurro

Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei. Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio.

Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Nella sessione pomeridiana Lucca si è allenato in gruppo. Politano e Vergara non si sono allenati rispettivamente per una contusione all'anca destra e per sintomi simil-influenzali.

Nel pomeriggio il gruppo è stato impegnato in un lavoro di attivazione in palestra e successivamente in una parte aerobica in campo. Rafa Marin ha saltato la fase finale della seduta per un lieve affaticamento muscolare.