SSC Napoli, terzo giorno di Dimaro: due assenti ed un infortunio per un azzurro

Infortunio per un azzurro nel corso della seduta mattutina di allenamento del Napoli

ssc napoli terzo giorno di dimaro due assenti ed un infortunio per un azzurro

Allegri è al lavoro con gli azzurri in quel di Dimaro per questa prima fase di ritiro. I calciatori del Napoli sono stati oggi impegnati in due sessioni di allenamento, dedicandosi prevalentemente al lavoro con il pallone

Napoli.  

Il Napoli si è allenato questa mattina presso la Ski.It Arena di Dimaro in Trentino per dare avvio alla terza giornata di ritiro. Massimiliano Allegri sta portando avanti le sessioni di allenamento, conoscendo i profili che compongono la rosa e prediligendo il lavoro sul possesso rispetto a quello a secco. 

Tanto campo e pallone, piuttosto che corsa per gli azzurri: una scelta tecnica in antitesi rispetto a chi lo ha preceduto. Nella seduta mattutina di oggi erano assenti due calciatori azzurri: Matteo Politano e Antonio Vergara

Infortunio in casa Napoli a Dimaro: stop per un azzurro

Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei. Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio.

Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Nella sessione pomeridiana Lucca si è allenato in gruppo. Politano e Vergara non si sono allenati rispettivamente per una contusione all'anca destra e per sintomi simil-influenzali.

Nel pomeriggio il gruppo è stato impegnato in un lavoro di attivazione in palestra e successivamente in una parte aerobica in campo. Rafa Marin ha saltato la fase finale della seduta per un lieve affaticamento muscolare.

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