Il futuro politico di Napoli: arriva in città Gianni Alemanno

Si terrà domani mattina, lunedi 20 luglio 2026, alle ore 10.30 presso il Millennium Gold Hotel di Napoli (viale Umberto Maddalena 192) a Napoli, una conferenza stampa a cui prenderà parte Gianni Alemanno, confluito con il suo movimento Indipendenza in futuro nazionale del generale Vannacci, durante la quale l'ex sindaco di Roma ed ex ministro tratterà il tema del "futuro politico di Napoli, terza città d'Italia e Capitale del Mezzogiorno e delle sue prospettive di sviluppo".
Inoltre, l'esponente politico nazionale risponderà alle domande della stampa su altri temi di attualità politica.
All'incontro che si annuncia particolarmente interessante prenderanno parte Lello di Capua, responsabile per la campania di futuro nazionale, nonché gli esponenti Mimmo De Mattia, riferimento storico di Alemanno su Napoli e in Campania, Gigi Mercogliano e Sergio Vitulano.