Alemanno: "Governo? E' nordista! Serve una vera destra sociale" "Reddito di cittadinanza abolito: giusto, ma quali sono le alternative?"

Una dura presa di posizione nei confronti dell'attuale maggioranza di governo e un appello per la rinascita del Mezzogiorno: sono i punti centrali dell'intervento di Gianni Alemanno, esponente di Futuro Nazionale, espresso a margine di una conferenza stampa svoltasi a Napoli.

Secondo l'ex sindaco di Roma, il centrodestra soffre di un limite di fondo legato alla scelta di una linea liberal-conservatrice, accusata di non offrire gli strumenti economici indispensabili per lo sviluppo delle regioni meridionali.

Le critiche alla linea economica e al Governo

Alemanno ha definito l'atteggiamento dell'attuale coalizione di governo come spiccatamente "nordista", sostenendo che in questi anni non siano arrivate risposte concrete per l'area meridionale del Paese.

Nel suo intervento ha evidenziato in particolare:

La gestione finanziaria: Un'esplicita stoccata è stata rivolta al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la cui impostazione viene giudicata di "ispirazione draghiana" e distante dalle esigenze del tessuto produttivo e sociale del Sud.

La mancanza di politiche sociali: Pur ritenendo corretta l'abolizione del Reddito di Cittadinanza, Alemanno ha contestato al governo la mancata introduzione di adeguate alternative di sostegno ai ceti meno abbienti.

La proposta: economia mista e intervento dello Stato

Per l'esponente di Futuro Nazionale, la crescita dell'Italia deve necessariamente ripartire dal Mezzogiorno. La linea proposta punta a un modello di destra sociale basato su:

Presenza dello Stato ed economia mista: Un'impostazione in cui la libera iniziativa privata si intralcia o si affianca alla capacità dell'attore pubblico di indirizzare l'economia verso settori strategici.

Tutela del lavoro e dell'industria: Interventi diretti a difesa dei ceti deboli, della produzione e dell'occupazione, con un'attenzione specifica alle criticità delle grandi realtà urbane come Napoli.

La sfida elettorale a Sinistra e M5S

L'obiettivo politico dichiarato è quello di contendere il consenso nei quartieri e nei contesti popolari sia al Movimento 5 Stelle sia alla Sinistra, quest'ultima giudicata ormai concentrata quasi esclusivamente sui diritti civili a discapito dei diritti sociali.

Alemanno ha infine annunciato che nelle prossime settimane verrà presentato il programma ufficiale di Futuro Nazionale, all'interno del quale troveranno spazio proposte mirate al rilancio strutturale del Sud.