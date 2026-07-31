L'estate di solidarietà della comunità di Sant'Egidio "Stare insieme in amicizia, mantenere aperti spazi di aggregazione e fare festa"

L’estate è tempo di solitudine per i poveri, ma la comunità di Sant’Egidio continua ad essere accanto a tante persone a Napoli e in Campania, anche in questo tempo.

Ad agosto, manterremo le cene itineranti in strada e sarà aperta la casa dell’amicizia al centro storico con docce, lavanderia, ascolto, ambulatorio medico.

L’emergenza climatica ha reso ancora più difficile la stagione estiva, che rischia di essere un tempo di caldo, carenza dei servizi e di isolamento, soprattutto per chi è povero e non ha casa.

Per questo motivo vogliamo moltiplicare le occasioni per stare insieme in amicizia, mantenere aperti spazi di aggregazione e fare festa.

Sabato 1 agosto alle ore 17 in via Luigi Palmieri 19 a Napoli, Cocomerata con i senza fissa dimora

Altri appuntamenti della nostra festa itinerante si svolgeranno:

Mercoledì 5 agosto ore 18 piazza Montesanto, 5 (presso la Fondazione Grimaldi) Napoli.

Giovedì 6 agosto ore 19 stazione Campi Flegrei (spazio esterno) Napoli.