Azienda ospedaliera dei Colli: nominato il disability manager Inclusione e diritti al centro

La direzione generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli rafforza l’impegno sui temi della disabilità, dell’accessibilità e dell’inclusione con la nomina della dottoressa Anna Corcione a Disability Manager. Una nomina che rafforza un’organizzazione sempre più attenta ai principi di pari opportunità, non discriminazione e piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita lavorativa.

Il Disability Manager sarà una figura di riferimento nei processi di inserimento, integrazione e permanenza al lavoro dei dipendenti con disabilità, favorendo l’individuazione di soluzioni organizzative adeguate e, quando necessario, di accomodamenti ragionevoli capaci di rimuovere gli ostacoli che possono limitare il pieno svolgimento dell’attività professionale.

L’obiettivo è costruire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, nel quale le competenze di ciascuno possano essere valorizzate e nel quale la disabilità non rappresenti un limite alla piena partecipazione alla vita aziendale.

Parallelamente, l’Azienda continua a promuovere una cultura dell’accessibilità e dell’attenzione alla persona anche nei percorsi assistenziali rivolti all’utenza, nella consapevolezza che inclusione e rispetto dei diritti devono attraversare ogni dimensione dell’organizzazione sanitaria. Per l’Azienda Ospedaliera dei Colli, prendersi cura significa anche creare le condizioni affinché ogni persona possa vedere riconosciuti i propri diritti, le proprie capacità e la propria dignità.