Badiashile-Napoli, c'è la data per le visite mediche: le ultime sulla trattativa Prestito con diritto di riscatto per Badiashile al Napoli: la trattativa e le visite mediche

Il mercato del Napoli inizia a prendere forma, dopo la cessione di Miguel Gutierrez e Romelu Lukaku. Il club azzurro, infatti, ha sbloccato l'acquisto di Costantino Favasuli, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, ed è pronto ad uno sprint per Benoit Badiashile. Difensore centrale francese, classe 2001, che integrerebbe la rosa in un reparto oggi in difficoltà per infortuni.

Il ds Giovanni Manna, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha intensificato i contatti con il Chelsea per rafforzare la retroguardia azzurra.

Badiashile al Napoli? Verso il prestito

Benoit Badiashile potrebbe arrivare al Napoli tramite un prestito con diritto di riscatto. Il Corriere dello Sport parla di una trattativa chiusa sui 30 milioni di euro, distribuiti in 3 milioni subito e 27 per l'eventuale acquisto definitivo. Un affare che sembra essere alle battute finali.

Secondo il quotidiano, Badiashile svolgerà le visite mediche a Roma martedì prossimo. Nello stesso giorno potrebbe effettuarle anche Costantino Favasuli.