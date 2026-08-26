Fratello Universo arriva a San Gennarello di Ottaviano La collettiva dedicata a San Francesco sarà visitabile dal 9 al 21 settembre 2026

Dopo le tappe di Sant’Anastasia, Napoli, Marigliano e Savignano Irpino, la collettiva d’arte contemporanea ideata da Giuseppe Ottaiano per celebrare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi arriva a San Gennarello di Ottaviano.

La mostra sarà ospitata presso la Parrocchia San Gennaro dall’9 al 21 settembre 2026. Il vernissage inaugurale si terrà mercoledì 9 settembre alle ore 19:00.

Ad accogliere la collettiva sarà il parroco don Raffaele Rianna, insieme a una comunità che ha scelto di aprire le proprie porte all’arte, alla bellezza e al messaggio universale di Francesco.

La presenza della collettiva accompagnerà anche i giorni della festa patronale in onore di San Gennaro, che si terrà presso la parrocchia dal 18 al 20 settembre. Un’occasione particolarmente significativa, nella quale arte, fede e comunità si incontreranno attraverso il messaggio di fraternità universale testimoniato da Francesco.

Ogni nuova tappa è un incontro. Ogni comunità attraversata rende questo progetto più vivo. Il cammino di FRATELLO UNIVERSO continua così a unire territori e persone, invitando tutti a riscoprire ciò che profondamente accomuna ogni essere umano. La collettiva propone un percorso artistico e interiore dedicato alla figura di Francesco d’Assisi, presentato non soltanto come memoria del passato, ma come presenza ancora viva, capace di parlare al nostro tempo attraverso i valori della pace, della fraternità, della semplicità, della misericordia, del dialogo con il Creato e dell’incontro con l’altro.

Cuore del progetto sono le grandi sagome di Francesco, reinterpretate da artisti contemporanei attraverso linguaggi, colori, materiali e sensibilità differenti. Ogni opera rappresenta una tappa di un cammino condiviso e restituisce, attraverso l’arte, la forza e l’attualità del messaggio francescano.

Gli artisti interpreti delle sagome di Francesco sono: Elio Alfano, Silvio Amato, Antonio Avello, Biagio Cerbone, Cristina Cianci, Antonio Ciraci, Anna Colmayer, Gianfranco Coppola, Alfredo Cordova, Diana D’Ambrosio, Francesco Di Meola, Mina Di Nardo, Carmine Dello Ioio, Lucio D.D.T. Art, Maria Gagliardi, Sara Iuzzino, Alessandra Maisto, Nunzio Meo, Carla Merone, Pietro Mingione, Ilaria Moscato, Enzo Palumbo, Nunzia Re, Agostino Saviano, Padre Michele Spinali, Vittorio Vanacore e Raffaella Vitiello.

Il percorso comprende anche una sezione dedicata al Tau, segno profondamente legato alla spiritualità francescana. Simbolo di appartenenza, umiltà, conversione e fraternità, il Tau rafforza il messaggio del progetto, invitando tutti a riconoscersi parte di un’unica famiglia umana.

Gli artisti interpreti dei Tau sono: Alberto Andolfi, Liber Art, Patrizia Amodio, Pina Candileno, Giuseppina Cusano, Lina D’Avanzo, Carmine Dello Ioio, Maria De Riggi, Filomena De Risi, Speciale Fiorentina, Giusy Iodice, Maria La Mura, Celeste Napolitano, Francesca Palumbo, Carmen Punto Arte, Luciano Romualdo, Lucia Rossi, Annamaria Ruocco, Giovanna Secondulfo, Ivana Storto, Franco Tirelli, Annamaria Vallario, Veronica Vecchione e l’Associazione Chiamami per Nome.

Ad accogliere idealmente i visitatori all’ingresso della collettiva sarà inoltre l’opera di Maurizio Bifulco dedicata a Francesco.

IL LABORATORIO ARTISTICO CON I BAMBINI

La tappa di San Gennarello sarà arricchita da un momento dedicato alla creatività e alla partecipazione delle nuove generazioni.

Venerdì 18 settembre, alle ore 18:00, in apertura dei festeggiamenti patronali, si terrà un laboratorio artistico rivolto ai bambini. Dopo aver conosciuto la storia di Francesco e visitato la collettiva, ogni partecipante sarà invitato a interpretare liberamente una sagoma in cartoncino, ispirandosi alle forme, ai colori e ai linguaggi incontrati lungo il percorso espositivo.

Un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli all’arte e al messaggio francescano, trasformandoli da semplici visitatori in protagonisti attivi del progetto.

La presenza di FRATELLO UNIVERSO nella Parrocchia San Gennaro diventa così un’occasione di incontro, conoscenza e condivisione, capace di coinvolgere l’intera comunità attraverso la bellezza e il linguaggio universale dell’arte.

FRATELLO UNIVERSO non è soltanto una mostra. È un viaggio di arte, pace e fraternità.

La collettiva gode del patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania e del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.