IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il favore da sanare Ancora polemiche per il gol discusso di De Bruyne al Genoa

Dalla sera della partita tra Genoa e Napoli è stato tutto un susseguirsi di analisi sul presunto fallo di Kevin De Bruyne su Johan Felipe Tazende Vásquez Ibarra, il fragile messicano travolto da un autotreno con rimorchio, reo poi di avergli carpito la magica sfera e averla scaraventata nella rete avversaria. Va detto che i testimoni dell'accusa sono di gran lunga superiori a quelli della difesa, e si annidano in ogni dove, anche tra i tifosi azzurri. Qualcosa non sembra quadrare. Qualcuno vede un braccio sulla schiena del genoano e qualcun altro un'irruenza inopportuna. Resta il fatto che il Napoli è sotto accusa e il favore ricevuto andrà sanato.