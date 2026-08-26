Inter-Napoli: "Vietare i biglietti ai residenti in Campania è discriminatorio" L'affondo del consigliere regionale Nino Simeone

“Ancora una volta a pagare sono i tifosi del Napoli. Vietare la vendita dei biglietti di Inter-Napoli ai residenti in Campania è una misura dubbia e discriminatoria, che colpisce migliaia di persone per il solo fatto di vivere nella nostra regione. La sicurezza va garantita individuando chi mette in pericolo l’ordine pubblico, non punendo un’intera comunità di tifosi”, dichiara il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

“Una decisione del genere potrebbe avere anche un valore razzista e non avremmo mai potuto avallarla. Non si può trasformare la residenza in un marchio di pericolosità. Chiediamo alle istituzioni di rivedere una misura sproporzionata e di garantire ai tifosi del Napoli lo stesso trattamento riservato a tutti gli altri”, conclude Simeone.