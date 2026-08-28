Eclissi parziale di Luna a Napoli: lo spettacolo monitorato dall'Osservatorio Spettacolare eclissi parziale di luna a Napoli con il monitoraggio dell'Osservatorio di Capodimonte

Nelle prime ore della mattinata, i cieli partenopei hanno offerto un eccezionale e suggestivo spettacolo astronomico, catalizzando l'attenzione di studiosi, ricercatori e semplici appassionati. Un'eclisse parziale di Luna ha tinto di sfumature uniche il satellite naturale della Terra, che si è progressivamente immerso nel cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta.

Il Monitoraggio Scientifico e le Fasi dell'Allineamento

L'evento celeste è stato seguito con rigore scientifico e documentato con precisione da Enrico Cascone, primo tecnologo dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che ne ha monitorato l'intera progressione pubblicando il video sulla sua pagina social. L'allineamento astronomico ha preso ufficialmente il via alle 4:33 CEST, momento in cui il disco lunare ha iniziato a solcare la zona di ombra più densa. Il fenomeno si è progressivamente intensificato nei minuti successivi, toccando il suo picco massimo alle 6:12 CEST: in questa fase cruciale, l'ombra della Terra è arrivata a oscurare ben il 96% della superficie del disco lunare. Lo spettacolo è stato perfettamente visibile sia a occhio nudo sia attraverso l'impiego di strumentazioni ottiche avanzate, capaci di svelare dettagli geomorfologici dei crateri e dei mari lunari altrimenti impercettibili.

Tra Rigore della Ricerca e Divulgazione Popolare

Nonostante si sia trattato di un'eclisse parziale e non totale, l'impatto visivo è stato notevole. La percezione del netto gradiente d'ombra e le sfumature cromatiche assunte dalla Luna hanno regalato una forte emozione collettiva. Eventi di questa portata confermano ancora una volta il ruolo strategico della ricerca astronomica sul territorio campano, capace di coniugare il rigore dell'osservazione scientifica con la forte vocazione divulgativa, avvicinando il pubblico alla meraviglia della scoperta. L'inevitabile schiarirsi del cielo mattutino ha poi progressivamente chiuso il sipario su una mattinata che rimarrà impressa negli annali della cronaca scientifica locale.