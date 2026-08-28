Verso Napoli-Como, doppio ballottaggio per Allegri: le probabili formazioni Domani Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle 14:00 per presentare Napoli-Como

Il Napoli si prepara ad affrontare il Como allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 30 agosto alle ore 18:30. Un appuntamento valevole per la seconda giornata di Serie A: gli azzurri di Allegri arrivano a questa gara con la vittoria contro il Genoa, mentre il Como con il pareggio contro l'Udinese.

Nella seduta di allenamento di questa mattina presso l'SSC Napoli Training Center, il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro tattico incentrato sul possesso: la sessione si è poi conclusa con una partitina. Domani alle ore 14:00 mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare la partita.

Napoli-Como: le probabili formazioni

Presente nella lista convocati l'ultimo acquisto della SSC Napoli, Benoit Badiashile, rinforzo in difesa arrivato in prestito dal Chelsea. Mister Massimiliano Allegri per la gara contro il Como potrebbe ripartire dall'11 titolare di Genova, con un doppio ballottaggio in bilico tra Anguissa e Kevin De Bruyne ed Olivera e Spinazzola. Queste potrebbero essere le scelte del tecnico azzurro:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

Cesc Fabregas guarda al 4-2-3-1 con Douvikas a guidare l'attacco ed il tridente composto da Jesus Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. Di seguito la probabile formazione del Como:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas