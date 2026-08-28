Voli cancellati e passeggeri bloccati, i chiarimenti della compagnia Ryanair Ecco cosa è successo per il volo da Bruxelles Charleroi a Napoli del 25 agosto

In riferimento all'episodio citato nell'articolo Vacanze da incubo per i turisti campani: voli cancellati e passeggeri bloccati - Ottopagine.it Napoli inviamo di seguito la dichiarazione ufficiale della compagnia

«Il volo da Bruxelles Charleroi a Napoli (25 agosto) è stato dirottato sull’aeroporto di Bruxelles a causa di un problema tecnico di entità minore all’aeromobile. I passeggeri sono sbarcati regolarmente, dopodiché l’aeromobile è stato ispezionato dai nostri tecnici e il volo è stato successivamente rinviato al giorno seguente.

I passeggeri prenotati su questo volo hanno ricevuto comunicazioni via e-mail, SMS e notifiche PUSH in merito al ritardo. Per ridurre al minimo i disagi, ai passeggeri interessati sono state comunicate le opzioni a loro disposizione ed è stata fornita una sistemazione alberghiera per la notte. Nonostante gli sforzi di Ryanair per organizzare una sistemazione per tutti i passeggeri di questo volo da Bruxelles Charleroi a Napoli, la disponibilità era limitata; i passeggeri sono stati pertanto informati anche della possibilità di provvedere autonomamente alla sistemazione e di richiedere il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione delle relative ricevute, su Ryanair.com.

Il volo è partito per Napoli la mattina seguente (26 agosto) alle 11:13, ora locale.»

In linea con la procedura standard, i servizi di emergenza hanno atteso l’aeromobile al suo arrivo.