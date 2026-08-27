Mugnano di Napoli: tenta un’estorsione ai danni di un'attività commerciale La polizia arresta un 31enne

La polizia ha arrestato un 31enne, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gli agenti della squadra mobile e dei commissariati di Giugliano- Villaricca e di Pozzuoli hanno accertato che, nella giornata di lunedì, l’uomo aveva avvicinato un dipendente di un esercizio commerciale pretendendo il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare dell’attività, il quale si sarebbe dovuto presentare a Mugnano per la consegna.

Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale il prevenuto si è ripresentato presso l’attività commerciale e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato.