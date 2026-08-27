Napoli, Cavour: rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente L'intervento degli agenti del commissariato San Carlo Arena

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, hanno effettuato un controllo in uno stabile della zona.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un contenitore di rifiuti, 26 involucri di marijuana e 31 di hashish che sono stati sottoposti a sequestro.