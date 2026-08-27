Napoli, Cavour: rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente
L'intervento degli agenti del commissariato San Carlo Arena
- a cura di
Redazione Ottopagine
- giovedì 27 agosto 2026 alle 21:06
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.
Napoli.
Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, hanno effettuato un controllo in uno stabile della zona.
Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un contenitore di rifiuti, 26 involucri di marijuana e 31 di hashish che sono stati sottoposti a sequestro.