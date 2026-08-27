Polizia stradale di Napoli: controlli intensificati nel weekend Sicurezza stradale e prevenzione delle condotte illecite

La polizia ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite.

Nel corso delle operazioni, sono stati controllati complessivamente 133 veicoli, con un’attività di prevenzione e contrasto che ha portato alla contestazione di 69 violazioni del codice della strada, ritirando 3 patenti di guida e 5 carte di circolazione, oltre a 73 punti totali decurtati dalle patenti.

I controlli hanno, inoltre, determinato l’adozione di 8 provvedimenti di fermo amministrativo e 5 sequestri di veicoli, confermando l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione svolta dagli equipaggi sul territorio. I risultati conseguiti testimoniano l'elevato livello di attenzione della polizia e l'impegno costante nel garantire sicurezza, legalità e tutela degli utenti della strada.