Si tuffa in acqua e colpisce un'altra persona, che sviene: terrore nella Baia L'intervento del Soccorso Alpino e del 118 di Salerno

Giovane si tuffa in acqua ma colpisce un'altra persona che si trovava in mare, che sviene per il colpo. Momenti di forte tensione per un incidente avvenuto alla Baia di Ieranto, nel territorio di Massa Lubrense.

La richiesta di soccorso è giunta direttamente alla Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di Cassano Irpino. A dare l’allarme è stata una guida ambientale escursionistica che si trovava casualmente sul posto e aveva assistito all’incidente.

Il ragazzo, in stato di incoscienza, è stato prontamente recuperato dall’acqua e portato a riva dalle persone presenti, che hanno provveduto a liberargli le vie aeree. Il giovane è rimasto incosciente per circa quindici minuti.

La guida ambientale che ha dato l’allarme disponeva dell’app GeoResQ: attraverso il sistema è stato quindi possibile geolocalizzare con precisione il luogo dell’incidente e fornire rapidamente le coordinate necessarie all’attivazione dei soccorsi.

Considerata la dinamica dell’incidente e le condizioni riferite, il Soccorso Alpino ha richiesto immediatamente l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno e ha contestualmente disposto l’invio di una propria squadra terrestre a supporto delle operazioni.

L’elisoccorso ha raggiunto l'obiettivo in circa venti minuti. L’équipe ha quindi provveduto alla valutazione, al trattamento e alla stabilizzazione del giovane, che è stato successivamente imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero. Parallelamente, un’ulteriore squadra del Soccorso Alpino e Speleologico si è avvicinata alla zona dell’intervento via mare, provenendo da Capri, grazie alla consolidata collaborazione operativa con la Guardia Costiera.

Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale del Mare di Napoli per gli accertamenti e le cure del caso.