Rispoli: "Manfredi lascia un patrimonio scolastico in condizioni preoccupanti" "Servono scuole sicure anche per combattere la devianza giovanile"

"Alla vigilia della ripresa delle attività scolastiche, è doveroso denunciare ancora una volta le condizioni in cui versano molte delle scuole di competenza del Comune di Napoli.

Dopo quasi cinque anni di amministrazione Manfredi, nonostante le ingenti risorse disponibili derivanti anche dal Pnrr, il patrimonio scolastico comunale continua a presentare criticità strutturali, problemi di manutenzione, infiltrazioni e situazioni che richiedono interventi non più rinviabili.

Il sindaco Manfredi ha avuto quasi un intero mandato per affrontare questa emergenza, ma il risultato è una situazione ancora caratterizzata da ritardi e disagi per studenti, famiglie e personale scolastico. Non bastano gli annunci dei cantieri e degli interventi programmati: servono scuole sicure, decorose e pienamente utilizzabili".

Lo dichiara Luigi Rispoli, componente della direzione nazionale e vicepresidente cittadino di Fratelli d'Italia.

"La sicurezza strutturale degli edifici è fondamentale anche per un'altra ragione. Una scuola non deve chiudere i cancelli al termine delle lezioni ma deve diventare un presidio sociale aperto al territorio, soprattutto nei quartieri più difficili. Palestre, spazi sportivi e locali scolastici devono poter essere utilizzati nel pomeriggio per attività sportive, culturali e sociali rivolte ai ragazzi. In una città che registra troppi episodi di devianza e disagio giovanile, privare i giovani di luoghi sicuri nei quali incontrarsi, fare sport e costruire relazioni positive significa rinunciare a uno degli strumenti più efficaci di prevenzione.

Per questo chiediamo al sindaco Manfredi di rendere pubblico un quadro aggiornato sullo stato di sicurezza e manutenzione di ogni scuola comunale, indicando interventi necessari, risorse disponibili e tempi certi.

Napoli ha bisogno di scuole sicure di giorno e vive anche nel pomeriggio. Investire nell'edilizia scolastica significa investire non soltanto nell'istruzione, ma nella sicurezza, nello sport e nel futuro dei nostri giovani".