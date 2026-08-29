SSC Napoli, anche Folorunsho al Monza: restano due esuberi da piazzare... Operazioni completate per Cheddira, Ngonge e Folorunsho: mancano due esuberi

Dopo le operazioni - rispettivamente a titolo definitivo ed in prestito - che hanno portato Cheddira e Ngonge all'Avellino ed al Monza, saluta Napoli per quest'annata anche Michael Folorunsho. Prestito con diritto di opzione per l'attaccante, che incontrerà il suo compagno di squadra Cyril Ngonge, proprio all'AC Monza.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Michael!

SSC Napoli, per Manna ancora due esuberi da piazzare

L'elenco calciatori del Napoli si riduce in questi ultimi giorni di mercato, ma tra i fuori lista restano ancora in rosa Jesper Lindstrom e Jens Cajuste. Per il direttore sportivo Giovanni Manna, questi sono gli ultimi due nomi a cui trovare collocazione per la stagione in corso. Il Napoli sta lavorando quindi per trovare una destinazione Lindstrom e Cajuste in questo finale di mercato.

Per il danese si potrebbe considerare un ritorno in patria ed i procuratori sono a lavoro in tal senso. Per Cajuste, invece, potrebbero esserci occasioni di fine mercato, come un interesse del Torino, ma sempre in prestito e non a titolo definitivo.