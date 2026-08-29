Napoli: controlli della polizia nei quartieri spagnoli Sequestrata droga a carico di ignoti

Nella giornata di mercoledì, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai quartieri spagnoli, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 94 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllato 21 veicoli.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato Montecalvario hanno effettuato un controllo all’interno dell’androne di uno stabile in via Portacarrese a Montecalvario dove hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 8 involucri di marijuana del peso di circa 10 grammi e 6 involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi.