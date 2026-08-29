Capri: sanzionata una struttura ricettiva dalla polizia Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli volti a contrastare le irregolarità delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Gli agenti del commissariato di Capri hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva nel comune di Capri, nel corso del quale hanno sanzionato amministrativamente il titolare per omessa comunicazione di inizio attività, per assenza dei dispositivi di sicurezza (rilevatore di fumo) e per assenza della tabella riportante i prezzi, per un totale di 4.833 euro.