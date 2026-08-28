Tragedia a Gragnano: donna trovata semicarbonizzata in casa La 75enne era vicino ad una bombola di gas

Tragedia in via Vittorio Veneto a Gragnano, dove il corpo senza vita di una donna di 75 anni è stato trovato semi carbonizzato all’esterno di un’abitazione.

Accanto al cadavere è stata rinvenuta una bombola di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e soprattutto per stabilire le cause del decesso.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione dagli investigatori c’è anche quella di un ritorno di fiamma proveniente dalla bombola, che potrebbe aver provocato l’incendio e le successive ustioni riportate dalla donna.

Si tratta, tuttavia, di una prima ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici e investigativi.

I militari hanno effettuato i rilievi nell’area dove è stato rinvenuto il corpo, mentre si cerca di ricostruire cosa sia accaduto poco prima della tragedia.

Saranno gli ulteriori accertamenti, compreso l’eventuale esame medico-legale, a fornire elementi utili per chiarire definitivamente la dinamica e accertare le cause della morte.