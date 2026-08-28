SSC Napoli, ufficializzati due trasferimenti: il club saluta due calciatori Il Napoli saluta due esuberi, uno a titolo definitivo ed uno in prestito con diritto di opzione

Doppio trasferimento concluso ed ufficializzato in casa Napoli. Il club azzurro ha salutato tramite i propri canali ufficiali Walid Cheddira e Cyril Ngonge, il primo a titolo definitivo ed il secondo in prestito con diritto di opzione. Due operazioni già nell'aria e due trasferimenti che non sorprendono la piazza partenopea, essendo già fuori dal progetto azzurro.

Per Cheddira inizia un'avventura all'Avellino in Serie B, mentre Ngonge continua il suo cammino in Serie A vestendo la maglia del Monza, che il Napoli affronterà a fine ottobre. Nel mentre il club continua a muoversi sul mercato per provare a regalare un colpo offensivo in entrata a Massimiliano Allegri.

Il Napoli saluta Cheddira e Ngonge: i comunicati

Tramite comunicato sul sito ufficiale della SSC Napoli, il club ha salutato Walid Cheddira e Cyril Ngonge. Di seguito i comunicati stampa pubblicati dalla società:

La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira all'Unione Sportiva Avellino 1912. In bocca al lupo, Walid!

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge all'A.C. Monza. In bocca al lupo, Cyril!