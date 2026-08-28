Woltemade al Napoli? Il Newcastle apre al prestito! C'è l'ok del calciatore Ok di Newcastle e Woltemade, ma il Napoli deve prima "risolvere" un ostacolo interno

Ultimi giorni di mercato impegnativi per il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna. Il club azzurro, infatti, è al lavoro in questo finale di sessione per strutturare il reparto offensivo a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Il nome chiave resta uno: Noa Lang. La permanenza o meno del calciatore olandese all'ombra del Vesuvio orienta tutte le altre possibili operazioni.

Sul taccuino del ds Manna ci sono diversi nomi: da Gabriel Jesus a Marc Guiu, passando per Woltmade dal Newcastle. È proprio quest'ultimo ad essere in questo momento più avanti nella corsa verso il Napoli. A fare il punto è un articolo sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Woltemade-Napoli: le ultime sulla trattativa

Il Napoli mira a regalare un rinforzo in attacco a Massimiliano Allegri in queste ultime battute di calciomercato. Secondo quanto racconta la Rosea, il Newcastle avrebbe aperto al prestito per Nick Woltemade, attaccante classe 2002 alto 198 centimetri e dotato di buona tecnica individuale. Il Napoli avrebbe ottenuto anche l'ok del calciatore per il trasferimento.

Il nodo, però, è interno al club azzurro. Infatti, il Napoli per inserire un Over22 in lista dovrebbe prima fare spazio. Ed è così che torna il nome di Noa Lang: la trattativa con Woltemade passa per la cessione a titolo definitivo del calciatore olandese. Con l'ufficialità di Rafael Leao al Galatasaray, il club turco si allontana da Lang.