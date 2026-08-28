Woltemade al Napoli? Il Newcastle apre al prestito! C'è l'ok del calciatore

Ok di Newcastle e Woltemade, ma il Napoli deve prima "risolvere" un ostacolo interno

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Il Napoli punta a regalare un rinforzo in attacco a Massimiliano Allegri in queste ultime battute di calciomercato. Tra i nomi più forti accostati al club azzurro in questo momento c'è quello di Nick Woltemade

Napoli.  

Ultimi giorni di mercato impegnativi per il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna. Il club azzurro, infatti, è al lavoro in questo finale di sessione per strutturare il reparto offensivo a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Il nome chiave resta uno: Noa Lang. La permanenza o meno del calciatore olandese all'ombra del Vesuvio orienta tutte le altre possibili operazioni.

Sul taccuino del ds Manna ci sono diversi nomi: da Gabriel Jesus a Marc Guiu, passando per Woltmade dal Newcastle. È proprio quest'ultimo ad essere in questo momento più avanti nella corsa verso il Napoli. A fare il punto è un articolo sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. 

Woltemade-Napoli: le ultime sulla trattativa

Il Napoli mira a regalare un rinforzo in attacco a Massimiliano Allegri in queste ultime battute di calciomercato. Secondo quanto racconta la Rosea, il Newcastle avrebbe aperto al prestito per Nick Woltemade, attaccante classe 2002 alto 198 centimetri e dotato di buona tecnica individuale. Il Napoli avrebbe ottenuto anche l'ok del calciatore per il trasferimento.

Il nodo, però, è interno al club azzurro. Infatti, il Napoli per inserire un Over22 in lista dovrebbe prima fare spazio. Ed è così che torna il nome di Noa Lang: la trattativa con Woltemade passa per la cessione a titolo definitivo del calciatore olandese. Con l'ufficialità di Rafael Leao al Galatasaray, il club turco si allontana da Lang.

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