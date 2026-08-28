Lang al Galatasaray? Sfuma l'operazione, i turchi scelgono Rafa Leao! Galatasaray vicino alla conclusione dell'affare Rafa Leao: sfuma l'interesse per Noa Lang

Questi ultimi giorni di calciomercato in casa Napoli ruotano attorno al nome di Noa Lang. La permanenza o meno dell'olandese all'ombra del Vesuvio orienta le decisioni della società e del direttore sportivo Giovanni Manna, che vorrebbe regalare un ultimo colpo in entrata a mister Allegri.

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Leao al Galatasaray! Sfuma Noa Lang in Turchia

Secondo le ultime notizie di mercato, il Galatasary - sulle tracce di Noa Lang - starebbe per chiudere l'affare con il Milan per l'acquisto di Rafael Leao. Un'operazione da 45 milioni di euro più bonus. Il calciatore avrebbe aperto alla cessione, preferendo il club turco all'Aston Villa, che avrebbe provato a ricontattarlo nelle ultime ore.

Questo allontana di fatto il Galatasaray da Noa Lang, complicando la cessione dell'olandese. Il Napoli mira o ad un trasferimento definitivo o ad un prestito con obbligo di riscatto.

Di seguito quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano:

Il Galatasaray è vicino alla conclusione dell'affare Rafa Leão dopo aver ricevuto il via libera iniziale dal giocatore. L'Aston Villa ha contattato nuovamente il giocatore nelle ultime 12 ore, ma il Galatasaray sembra intenzionato a chiudere l'accordo con Leão. 45 milioni di euro più bonus al Milan