VIDEO - Napoli, Piazza del Plebiscito si prepara all'EuroVolley maschile Prende forma l'Arena del Volley in Piazza del Plebiscito per gli Europei di Pallavolo

Napoli si prepara ad accogliere la gara inaugurale del CEV Enel EuroVolley 2026 Men. Un evento di grande valore per il capoluogo campano che si terrà il 10 settembre nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito e che darà avvio ad un'importante competizione per l'Italia. L'ItalVolley campione del mondo nella sfida, che avrà inizio alle ore 21:05, affronterà la Svezia.

Sono iniziati in piazza i lavori di allestimento della struttura che ospiterà questo grande evento sportivo. Una vera e propria arena sportiva sta ormai prendendo forma nel cuore della città di Napoli. Una location suggestiva che aprirà i giochi europei per la Nazionale italiana di pallavolo.

Napoli, a Piazza del Plebiscito prende vita l'arena del Volley

Il 10 settembre Piazza del Plebiscito si trasforma nell'Arena del Volley, ospitando la gara inaugurale del CEV Enel EuroVolley 2026 Men tra Italia e Svezia. All'evento sportivo sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I lavori per completare la struttura procedono spediti con l'impalcatura che ospiterà le sedute quasi ultimata.

Due alte "curve" sui lati di Piazza del Plebiscito ed una tribuna più bassa dinanzi al Palazzo Reale. Al momento questo è quanto è stato allestito. Tutto sta prendendo forma per accogliere questo importante evento sportivo.