UFFICIALE - Il Napoli saluta Jesper Lindstrom: prestito al Salisburgo

Lindstrom ufficiale al Salisburgo, l'annuncio del Napoli: «In bocca al lupo, Jesper!»

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Il Napoli va verso la chiusura di questa sessione estiva di calciomercato con l'ufficializzazione del prestito con diritto di opzione di Jesper Linstrom al Salisburgo

Napoli.  

Ultimi minuti di calciomercato estivo prima di entrare nel vivo delle stagioni. Il Napoli ha ufficializzato in chiusura la conclusione dell'operazione che conduce Jesper Lindstrom in prestito con diritto di opzione al Red Bull Salisburgo. Un'operazione che consente al Napoli di sistemare un'ulteriore esubero in rosa, dopo Cheddira, Ngonge, Zerbin, Folorunsho e Mazzocchi.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si è concentrato, in queste ultime battute di mercato, sulla sistemazione proprio degli extra in rosa. La sessione estiva di calciomercato per il Napoli si è conclusa con due acquisti in difesa, Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, e uno in attacco rigirato in prestito, Dinis Rodrigues. 

Lindstrom al Salisburgo in chiusura di mercato

Di seguito il comunicato della SSC Napoli

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jesper Lindstrøm al Fußballclub Red Bull Salzburg. In bocca al lupo, Jesper!

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