UFFICIALE - Il Napoli saluta Jesper Lindstrom: prestito al Salisburgo Lindstrom ufficiale al Salisburgo, l'annuncio del Napoli: «In bocca al lupo, Jesper!»

Ultimi minuti di calciomercato estivo prima di entrare nel vivo delle stagioni. Il Napoli ha ufficializzato in chiusura la conclusione dell'operazione che conduce Jesper Lindstrom in prestito con diritto di opzione al Red Bull Salisburgo. Un'operazione che consente al Napoli di sistemare un'ulteriore esubero in rosa, dopo Cheddira, Ngonge, Zerbin, Folorunsho e Mazzocchi.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si è concentrato, in queste ultime battute di mercato, sulla sistemazione proprio degli extra in rosa. La sessione estiva di calciomercato per il Napoli si è conclusa con due acquisti in difesa, Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, e uno in attacco rigirato in prestito, Dinis Rodrigues.

Lindstrom al Salisburgo in chiusura di mercato

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jesper Lindstrøm al Fußballclub Red Bull Salzburg. In bocca al lupo, Jesper!