Circumvesuviana ancora nel caos: stop Poggiomarino-Scafati Interrotta la tratta Poggiomarino-Scafati con bus sostitutivi. Disagi e soppressioni per i pendolari

I problemi sulla Circumvesuviana si aggravano, registrando l'ennesima giornata di passione per i passeggeri, i lavoratori e i turisti costretti a fare i conti con un sistema di trasporto regionale perennemente in affanno. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporto EAV, che ha annunciato un nuovo stop temporaneo alla circolazione lungo una delle tratte nevralgiche della rete vesuviana.

Linea interrotta e disagi a catena

Nello specifico, come fa sapere l'EAV, la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata a partire dalle ore 10:00 circa lungo il tratto compreso tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati. Per cercare di tamponare l'emergenza e limitare i disservizi, l'azienda ha disposto l'attivazione di un servizio di collegamento sostitutivo su gomma mediante bus, una soluzione che tuttavia non riesce a evitare pesanti ritardi e disagi ai viaggiatori.

Questo blocco improvviso non fa che acuire una situazione già pesantemente compromessa. Il nuovo stop si somma infatti alle criticità registrate fin dalle prime ore della mattina con la soppressione integrale dei treni adibiti al collegamento diretto tra Napoli e Torre Annunziata, lasciando isolate intere fasce d'utenza.

Una parziale riattivazione: torna la fermata a Santa Maria del Pozzo

Nel quadro di una giornata segnata prevalentemente dai disservizi, l'azienda segnala un'unica nota positiva per i pendolari che utilizzano la direttrice principale. Sempre dalle ore 10:00 circa, sulla linea Napoli-Poggiomarino è stata finalmente ripristinata la regolare fermata alla stazione di Santa Maria del Pozzo. Un piccolo tassello che non basta, tuttavia, a placare la protesta montante di un'utenza esasperata da ritardi cronici, guasti tecnici e interruzioni continue che rendono il diritto alla mobilità in Campania un miraggio quotidiano.