Napoli, barricato in casa ai Quartieri Spagnoli: Strade chiuse, non è armato L'uomo deve scontare una condanna per maltrattamenti

Momenti di tensione nei Quartieri Spagnoli a Napoli, dove un uomo si è barricato all'interno della propria abitazione per evitare la notifica di un provvedimento restrittivo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno cinturato la zona per gestire l'emergenza in piena sicurezza. Secondo quanto confermato ufficialmente dalla Questura partenopea, l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso a suo carico per i reati di lesioni e maltrattamenti.

La dinamica e l'intervento della Polizia

L'allarme è scattato in mattinata quando i poliziotti si sono recati in via Nicotera per procedere alla notifica e all'esecuzione del provvedimento giudiziario. Alla vista degli agenti, l'uomo si è rifiutato di aprire la porta e si è chiuso all'interno dell'appartamento. Nel corso delle prime fasi concitate, si erano diffuse indiscrezioni su una presunta situazione di pericolo armato; ipotesi che la Questura ha smentito, specificando che l'uomo non è armato.

Strade chiuse e residenti in allerta

Per consentire alle forze dell'ordine di operare in totale sicurezza e avviare la trattativa finalizzata a far recedere l'uomo dal suo intento, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea al traffico e ai pedoni delle strade circostanti via Nicotera. La situazione resta monitorata minuto per minuto dagli operatori di polizia sul posto, impegnati a convincere il ricercato ad arrendersi spontaneamente per evitare un intervento di forza.