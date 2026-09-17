Fortuna Loffredo: Tre bimbi allontanati da famiglia, sono figli del padre Pietro Intervento dei servizi sociali per presunte criticità igienico-sanitarie

Tre bambini di tre, quattro e sette anni sono stati prelevati questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti, dai servizi sociali e dalle forze dell'ordine per essere condotti in una casa-famiglia. I minori sono i figli di Pietro Loffredo, padre di Fortuna Loffredo, la bambina morta il 24 giugno 2014 al Parco Verde di Caivano.

Secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia, i due figli minori sono stati prelevati presso l'abitazione, mentre la figlia di sette anni è stata raggiunta a scuola dagli operatori sociali e da agenti in abiti civili.

L'operazione è stata disposta su autorizzazione della Procura. Alla base del provvedimento vi sarebbero presunte criticità igienico-sanitarie e la presenza di cani all'interno dell'abitazione, contestazioni respinte dai genitori. I legali della famiglia, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, hanno annunciato la richiesta di accesso agli atti per verificare i presupposti della misura e chiedere il ricongiungimento dei minori con i genitori.