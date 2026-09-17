Festeggiamenti San Gennaro a Napoli: scattano i divieti L'ordinanza per gestire l'ordine pubblico

In vista dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Gennaro, la città di Napoli si prepara ad accogliere migliaia di fedeli e turisti con un piano di sicurezza straordinario. Su richiesta formale della Questura, il Sindaco di Napoli ha emanato un’ordinanza stringente volta a garantire l’ordine pubblico e la gestione dei flussi attorno al Duomo.

Le restrizioni entreranno in vigore nella giornata di sabato 19 settembre, a partire dalle ore 7:00 e fino alle ore 14:00, coprendo così la fascia oraria cruciale delle celebrazioni religiose.

Bevande solo in bicchieri di carta o plastica leggera

Il provvedimento stabilisce il divieto assoluto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine o qualsiasi altro materiale rigido. Il divieto si applica a tutti gli esercizi commerciali situati in via Duomo, nello specifico nel tratto compreso tra l'intersezione con via dei Tribunali e quella con piazzetta San Giuseppe dei Ruffi. L'unica eccezione consentita per la commercializzazione di bevande sarà la somministrazione esclusivamente all'interno di bicchieri di plastica leggera o di carta.

Sgombero dei tavolini e occupazioni di suolo pubblico

Parallelamente alla stretta sulle bevande, l'ordinanza prevede anche la sospensione temporanea di tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico gia concesse ai locali della zona. Nella medesima finestra oraria (7:00 - 14:00) dovranno essere rimossi tavolini, sedie, espositori e qualsiasi altro arredo o struttura attinente alle attività commerciali.

Le aree interessate dallo sgombero dei dehors sono:

Via Duomo (su entrambi i lati), dal civico 196 fino all'incrocio con piazzetta San Giuseppe dei Ruffi;

Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi;

Via dei Tribunali, dal tratto che incrocia via Duomo fino a piazza Sisto Riario Sforza compresa.

Le misure puntano a liberare le arterie principali a ridosso del Duomo per agevolare il passaggio dei fedeli e garantire vie di fuga sgombre in caso di emergenza, assicurando che la giornata di festa legata al prodigio del Sangue si svolga nella massima serenità e sicurezza.