Pronto soccorso: in 20 al concorso per 15 posti dell'Asl Napoli 2 nord Pronti i contratti di assunzione per tutti e venti i medici idonei

In controtendenza rispetto al dato nazionale, che vede molte realtà anche del centro e nord Italia bandire concorsi per specialisti di emergenza-urgenza con esito negativo, l'Asl Napoli 2 Nord ha registrato una partecipazione oltre le aspettative per l'ultimo concorso appena terminato per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico di disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.

Non soltanto il concorso non è andato deserto ma sono risultati idonei in 20, una pattuglia di nuovi specialisti che ora è pronta a rinfoltire la schiera di colleghi che già operano nei pronto soccorso dei 4 presidi che fanno capo all'Asl: Frattamaggiore, Ischia, Giugliano e Pozzuoli.

Si tratta di 20 medici under30, il più giovane di 28 anni, mentre il più esperto di 34, con una maggioranza di donne (12 su 20) e due partecipazioni da fuori regione: Veneto e Toscana. Così come prevede la legge, i medici provengono anche da discipline affini, come la geriatria e la medicina interna.

"Siamo felici che abbiano risposto in tanti e che vi sia nuovamente da parte dei giovani medici un'attenzione all'area dell'emergenza-urgenza", dice Monica Vanni, direttore generale dell'Asl Napoli 2 nord.

"E' importante che il territorio torni attrattivo, con i suoi presidi, i suoi pronto soccorso e il 118. Da questo concorso arriva un'iniezione di fiducia per tutta la comunità a nord di Napoli. Questa graduatoria ci consentirà di colmare i buchi in organico e mettere in campo tutte le contromisure necessarie a fornire una risposta sempre più efficace in tempi ragionevoli alla domanda di salute che proviene dai nostri concittadini".

Di qui Vanni aggiunge: “A riprova del fatto che la Asl sta investendo davvero tanto sulla medicina d’urgenza, vi è il fatto che per la prima volta in Campania a capo di un Dipartimento di Emergenza ed area critica vi è un urgentista, il direttore Fabio Giuliano Numis, e non un medico proveniente da altra specialità”.

Prosegue inoltre il potenziamento dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, il cui pronto soccorso potrà beneficiare dell'ingresso di giovani medici di medicina d'urgenza reclutati con l'ultimo bando e di un rinnovato assetto organizzativo con un nuovo responsabile. Ma sono stati tanti in questi mesi gli interventi di riqualificazione dell'ospedale portati avanti dalla Direzione strategica dell'Asl Napoli 2 Nord, basti pensare al reparto di Cardiologia con Utic ristrutturato e dotato di una nuova sala di elettrofisiologia ed elettrostimolazione o alla seconda tac in radiologia in grado di offrire, grazie all’intelligenza artificiale, un’elevata ottimizzazione delle immagini e tempi di refertazione molto più rapidi.

A ciò si associa il potenziamento delle attività in gastroenterologia, la riapertura dell'Ortopedia che è di nuovo diventata sul territorio un punto di riferimento per i cittadini, l'apertura di un reparto di lungodegenza e riabilitazione intensiva e il nuovo Poliambulatorio che presto sarà attivato nel plesso di fronte all'ospedale.