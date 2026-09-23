Napoli Futsal, è pari a Pomezia: 4-4, non si sfata il tabù del PalaLavinium Angelini applaude i suoi: "Sempre propositivi su un campo difficile. Continuiamo a lavorare"

Il Napoli non riesce a sfatare il tabù del PalaLavinium. Finisce 4-4 la trasferta laziale con il vantaggio di Cutrupi ed il bis di Taborda per la Fortitudo Pomezia, nel primo tempo il gap si riduce grazie a Bortoletto (2-1). Nella seconda frazione succede di tutto: il 2-2 di Neves ed il 2-3 di Pauleta con l’uomo in più, complice l’espulsione di Murilo.

Rinvengono i pometini con la transizione che conduce all’autorete di Bocao ed il successivo 4-3 di Matteus. Nel finale è 5 vs 4 azzurro con Turmena che, da fuori, fissa sul 4-4 l’esito dell’incontro. Venerdì prossimo, ore 20.30, al PalaVesuvio la sfida al Global Work Capurso. CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PARTITA.

Mister Angelini: «Sono soddisfatto»

Di seguito le parole del tecnico post gara:

«Il pareggio è andato bene ad entrambe, potevamo vincerla e perdere loro come l’opposto. Una partita che ha fatto divertire la gente, un gran futsal. Una squadra come il Napoli che ha giocato con questa velocità, con questo gioco e riuscendo ad uscire dalla pressione, non l’ho vista nemmeno tra le avversarie nei due anni in cui ho militato tra le fila pometine. Sono soddisfatto perché il Pomezia ha il suo blocco storico e consolidato difficile da affrontare, soprattutto dinanzi al pubblico amico. Siamo sempre propositivi. Mi prendo quello che ne è venuto fuori e continuiamo così a lavorare».