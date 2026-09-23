Napoli Women presenta la Maglia Away per Urania, prima donna sulla luna Un Kit che si ispira al racconto proto-fantascientifico di Ernesto Capocci del 1857

Il progetto maglie de La Napoli Women nella stagione sportiva 2026/2027, con la sua Away Jersey ufficiale firmata da Craft, sbarca sul suolo lunare per omaggiare Urania, prima donna sulla luna - napoletana - protagonista del racconto proto-fantascientifico di Ernesto Capocci del 1857.

Ernesto Capocci, astronomo e direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli), con la pubblicazione di Relazione del primo viaggio alla luna fatto da una donna l’Anno di Grazia 2057 compì un atto assolutamente rivoluzionario: mise una donna come

protagonista di una spedizione lunare nell’Ottocento, in un’epoca ove la condizione sociale e civile delle donne rendeva già radicale immaginarle protagoniste autonome di un’impresa scientifica.

La Maglia Away 26/27 della Napoli Women

La maglia - progettata con Modì, agenzia di branding e design nello sport - tributa l’impresa fantastica di Urania con una texture in sublimazione rappresentante il suolo lunare su maniche, pannello laterale e shorts del kit. La particolare tonalità tra grigio e lilla che caratterizza l’intero Away Kit richiama un immaginario lunare utopico e fantascientifico, portando il pubblico ad immedesimarsi nell’esperienza del Capocci, che - nel suo romanzo - dovette immaginare l’ambiente lunare basandosi esclusivamente sulle sue deduzioni scientifiche dell’epoca.

Il design del kit - con la sua pulizia ed eleganza - contibuisce ad esaltare il nuovo logo de La Napoli Women, applicato con patch in pvc 3D bianco perla valorizzando al meglio le sue linee e la sua vocazione ad applicazioni materiche. La jersey è una maglia tecnica con scollo a “V” realizzata in tessuto riciclato elasticizzato, altamente funzionale, progettata per offrire elevate prestazioni nelle performance richieste dal massimo livello calcistico italiano.

La costruzione ergonomica per il calcio femminile accompagna i movimenti delle atlete garantendo una vestibilità confortevole e funzionale, mentre l’elevata traspirabilità del tessuto favorisce la gestione dell’umidità durante le fasi più intense del gioco. I pannelli laterali senza cuciture aumentano il comfort e riducono le frizioni a contatto con la pelle.

Calcio femminile oltre ogni confine: To the Moon

Sul retro della jersey, ai piedi del colletto, campeggia la scritta “To the Moon”, a rafforzare il concetto di un calcio femminile sempre più autorevole e indipendente, pronto a spingersi oltre ogni confine. Con l’obiettivo di ampliare il messaggio del calcio femminile in Italia ad un pubblico sempre più ampio, la maglia sarà disponibile per gli acquisti in modello unisex.