Napoli, riapre primo lotto della Villa Comunale. Manfredi: «Torna ai cittadini» Manfredi: «Il lavoro prosegue per recuperare anche il resto della Villa»

È stato riaperto il primo lotto della Villa Comunale di Napoli, mentre proseguono i lavori nella restante parte del parco per valorizzare il cuore verde del capoluogo campano. Il Comune ha effettuato il punto sullo stato di avanzamento delle opere nel Lotto 1, dove si sono concluse con successo le prime due fasi di intervento ed è in corso la pianificazione per il completamento del secondo gruppo di lavori.

Di seguito le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui propri canali social:

La Villa Comunale torna ad aprirsi alla città. Con il primo lotto restituiamo ai napoletani i suoi viali: uno spazio dove passeggiare, incontrarsi e godersi il verde nel cuore di Napoli. Il lavoro prosegue per recuperare anche il resto della Villa. Intanto, torniamo a frequentarla e rispettiamola: è un luogo di tutti, e tutti possiamo fare la nostra parte per mantenerlo bello.

Villa Comunale a Napoli: gli interventi realizzati nel primo lotto

Nelle prime fasi dei lavori, realizzate in stretta continuità per garantire funzionalità e sicurezza agli spazi, si è provveduto a:

Pavimentazione e sottoservizi : Sostituzione dell'originale battuto di tufo con una nuova pavimentazione drenante (compresi tratti carrabili per i mezzi di manutenzione), manutenzione straordinaria dei sottoservizi con risoluzione delle interferenze di scavo e messa a quota dei pozzetti.

: Sostituzione dell'originale battuto di tufo con una nuova pavimentazione drenante (compresi tratti carrabili per i mezzi di manutenzione), manutenzione straordinaria dei sottoservizi con risoluzione delle interferenze di scavo e messa a quota dei pozzetti. Impianti e arredo urbano : Posa dei nuovi cavidotti per l'illuminazione pubblica e predisposizione per reti future; ripristino dell'impianto di irrigazione aiuole con irrigatori pop-up e sistemazione delle fontanine; manutenzione delle panchine esistenti, rinnovo dei cestini portarifiuti in collaborazione con ASIA e revisione di cordoli e zanelle.

: Posa dei nuovi cavidotti per l'illuminazione pubblica e predisposizione per reti future; ripristino dell'impianto di irrigazione aiuole con irrigatori pop-up e sistemazione delle fontanine; manutenzione delle panchine esistenti, rinnovo dei cestini portarifiuti in collaborazione con ASIA e revisione di cordoli e zanelle. Patrimonio verde e storico: Verifiche VTA, approfondimenti fitostatici, potature e abbattimenti mirati delle alberature compromesse, seguiti da cure colturali e messa in sicurezza del verde; restauro di statue ed elementi lapidei, recupero dei manufatti metallici/cancelli e sistemazione dell'area giochi.

Villa Comunale: cosa resta da fare?

Nelle prossime settimane il cantiere proseguirà senza interferire con la fruibilità del parco da parte dei cittadini. Secondo quanto si legge sul sito del Comune di Napoli, le prossime attività riguardano: