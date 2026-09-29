America’s Cup a Napoli, Schiavo:"Buona la prima, è stato un successo collettivo" "La città fa squadra vince nel mondo. Boom turistico e visibilità eccezionali"

Il prologo dell’America’s Cup a Napoli ha prodotto un indotto importante, circa 230 milioni di euro e 900mila turisti, considerando anche i visitatori abitualmente in città a settembre e non solo gli appassionati legati alla 38° Louis Vuitton Cup.

Il commento di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega alle politiche del Mezzogiorno è però ad ampio raggio. “Tutto in città ha funzionato benissimo, è la premessa obbligatoria, perché siamo sempre pronti a fare sentire la nostra voce critica, ma in questo caso ci sono solo elogi. L’impatto di questo ‘antipasto’ di Coppa America è stato straordinario anche in prospettiva, per quanto sarà anche la futura ricaduta turistica ed economica sul territorio. L’evento ha portato a Napoli un riscontro reale, tangibile e concreto, attirando quel turismo di alta fascia che la città cercava: visitatori ad alta capacità di spesa che hanno saputo apprezzare la qualità del nostro cibo, l’eccellenza delle nostre strutture alberghiere e il valore dei nostri imprenditori. Abbiamo toccato con mano un modello che funziona”.

A nome e per conto delle migliaia di imprese rappresentate, Vincenzo Schiavo passa poi ai ringraziamenti: “Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le forze in campo: alla politica e alle Istituzioni, per il massimo degli sforzi messi in atto affinché la prima uscita fosse un successo. Ma anche ai Dirigenti Amministrativi, per la tempestività e il rigore con cui tutte le concessioni e le attività operative sono state espletate nei tempi e nei modi giusti. Non posso non ringraziare- sottolinea Vincenzo Schiavo - il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e a tutti gli operatori che hanno lavorato per garantire la sicurezza, l’ordine e il decoro urbano, mantenendo pulito il nostro lungomare”.

Infine il presidente di Confesercenti Campania aggiunge: “Un grazie di cuore va ai napoletani, che come sempre si sono dimostrati all’altezza di un grande appuntamento internazionale: accoglienti, allegri e capaci di custodire e presentare quella Napoli millenaria che abbiamo l’orgoglio, il piacere e il diritto di mostrare al mondo come una pietra preziosa. Napoli – conclude il vicepresidente Nazionale di Confesercenti - ha confermato di essere un capolavoro di cultura, storia e qualità. Questa esperienza ci dimostra che possiamo competere ad armi pari con le principali metropoli mondiali e che, proprio come accade per Luna Rossa, ogni volta che scendiamo in campo con la giusta organizzazione noi giochiamo per alzare la coppa”.